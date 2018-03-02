Работников театров, музеев и библиотек принудительно привьют перед ЧМ-2018

В Екатеринбурге началась массовая кампания по вакцинации работников учреждений, которые будут привлекаться к обслуживанию гостей Чемпионата мира по футболу. Раньше речь шла в основном о сотрудниках предприятий сферы обслуживания – отелей, общепита и транспорта. Сейчас письма об обязательных прививках получили театры, музеи и библиотеки. Привиться нужно до 1 мая.

Все директора муниципальных учреждений культуры Екатеринбурга получили письмо за подписью начальника управления культуры горадминистрации Татьяны Ярошевской об обязательной вакцинации сотрудников. Обязательный набор прививок должны иметь сотрудники учреждений, которые будут привлекаться к обслуживанию гостей ЧМ, а также работники учреждений культуры, театров, музеев, библиотек.

Прививка против дифтерии и столбняка должна быть у всех без ограничения по возрасту, против вирусного гепатита В ставится до 55 лет – всем, говорится в документе. Директора учреждений уже должны были предоставить санврачам информацию о количестве непривитых работников. Им бесплатно поставят прививки до 1 июня.

Добавим, что сотрудников отелей и общепита также будут прививать от гепатита А и дизентерии Зонне. Это обязательное требование к гостиничным объектам, принимающим болельщиков и спортивные делегации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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