Теплосети Екатеринбурга защитят от гидроударов (ВИДЕО)

В Екатеринбурге энергетики монтируют новое оборудование, которое позволит минимизировать и последствия коммунальных аварий на теплосетях, и их количество. Специальная защита от гидроударов появится на трех насосных станциях города.

Гидроударов в теплосетях станет меньше

Как пояснили специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании, новая система будет отслеживать параметры давления горячей воды в трубопроводе. При резком и неконтролируемом повышении давления (гидроударе) сработает автоматика на открытие клапанов, и излишки воды будут сброшены в специальные резервуары. Таким образом система предотвращает риск порыва трубопровода. При этом гидроудары в трубах могут возникать, например, от скачка напряжения в электросети насосной станции.

На сегодняшний день монтажные работы завершены на станциях № 6 на Восточной, 29, и № 12 на Толедова, 44г, сейчас там ведется наладка контрольно-измерительных приборов. На участке насосной станции №7 на ул. 40 лет ВЛКСМ, 44а, специалисты ЕТК прокладывают трубопровод от клапанов до резервуаров и устанавливают новое оборудование.

Подключение системы защиты теплосетей от гидроударов в Екатеринбурге произойдет в течение 2018-2019 годов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.03.18

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