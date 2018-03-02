Пропавшего туриста на перевале Дятлова до сих пор не нашли

Первые сутки поиска пропавшего на северном Урале туриста из Екатеринбурга не дали результатов. Вчера спасатели с воздуха обследовали территорию площадью 150 квадратных километров: район поселков Вижай, Ушма, перевал Дятлова, русло рек Лозьва и Ауспия. Но сильная облачность и снег затрудняли обзор.

Наземная группа спасателей прошла 100 километров от поселка Вижай до Базы Ильича, где сотрудники МЧС заночевали. Сегодня утром поиски мужчины продолжились. Территория осматривается воздуха и прочесывается и с земли. В поисковой операции задействованы 15 человек и 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, екатеринбуржец 11 февраля в одиночку отправился на перевал Дятлова и должен был вернуться из экспедиции 27 февраля. В среду он не вышел на связь, и его супруга обратилась за помощью к МЧС. В четверг на пропавшего туриста наткнулась группа добровольцев, они сообщили, что мужчина жив, но у него немного стерты ноги. От эвакуации екатеринбуржец отказался и продолжил путь в район перевала самостоятельно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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