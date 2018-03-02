Два мальчика из Нижнего Тагила ушли из дома и провели ночь в подъезде

В Нижнем Тагиле благополучно завершились поиски двух 13-летних мальчиков, которые пропали 28 февраля после окончания уроков в школе.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции обнаружили детей вечером 1 марта живыми и здоровыми около торгового центра на улице Садовой. Они провели всю ночь в подъезде жилого дома на улице Кулибина.

«Как выяснили сыщики, один из школьников обиделся на мать из-за якобы незаслуженного наказания и решил уйти из дома. Он основательно подготовился к «путешествию», собрав в дорогу продукты и оставив записку, в которой рассказал о своей обиде. Его приятель признался, что пошел за компанию, переживая, чтобы с другом не случилось ничего плохого. На маршрутном такси они добрались до центра города, где гуляли по улицам и грелись в подъездах домов. В торговые центры не заходили, так как еда у них имелась. Как ни странно, детей в подъезде видело большое количество взрослых, но, к сожалению, никто из них не подал соответствующий сигнал в полицию», – отметил полковник Горелых.

Подростки будут поставлены на учет в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции №17, с ними провели воспитательную беседу.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 02.03.18

Пропавшего туриста на перевале Дятлова до сих пор не нашли. / Теплосети Екатеринбурга защитят от гидроударов (ВИДЕО). / Назначены ответственные за строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»