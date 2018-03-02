Екатеринбург обсуждает ракеты в послании президента федеральному собранию (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга обсуждают ядерный демарш, прозвучавший вчера в ежегодном послании президента Федеральному собранию.

Большинство жителей Екатеринбурга, с которыми удалось пообщаться нашим корреспондентам, скорее склонны к негативной оценке ситуации. Основной посыл сводится к тому, что внешнеполитическое бряцание оружием выглядит крайне сомнительным в условиях экономического кризиса внутри страны. Однако нашлись и те, кто склонны считать, что вопрос безопасности – актуален для страны в условиях давления извне.

Екатеринбуржцы о ракетах в послании Путина

Отметим, что в социальных сетях и на городских форумах также разгорелась дискуссия о заявлении президента по поводу появления на вооружении у страны новых типов ядерного оружия. Как правило, речь идет о том, насколько оно эффективно и существует ли оно вообще. Кроме того, некоторые склонны считать, что заявления граничат с политикой двойных стандартов.

Пользователь La Skala: «все .можно расходиться. пошла военщина и кругом враги. про экономику сказать нечего – будем грозить проклятым пиндосам. А сам разместил бабки в ценных бумагах США недавно – до 120 млрд довел».

Пользователь Краснорожий (ответ на цитату пользователя: Oslo Liberator «Путин говорит про армию, про ракеты. А про ночь с 7-го на 8-е февраля?»): «их покрошили».

Пользователь Oslo Liberator: «Появится ракета, которая будет использовать в качестве топлива ядерную установку. Она сможет летать сколь угодно долго! + быть созданы фельдшерские пункты. Там, где менее 100 человек, – организовать мобильные пункты. = мобильный ракетный фельдшерский пункт, которым может летать сколь угодно долго!»

Пользователь Reazon_415: «Про звезду смерти сейчас еще расскажет».

Орфография и пунктуация авторские

Екатеринбург, служба информации

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