Трамвайную остановку у Дворца молодежи уберут с проезжей части

Трамвайная остановка «Дворец молодежи» в Екатеринбурге поменяет свою дислокацию со следующей недели.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 8 марта старая остановка на перекрестке улицы Московская и переулка Пестеревского будет закрыта. Вместо этого трамваи, следующие с ВИЗ-бульвара в сторону улицы Челюскинцев, будут останавливаться у реконструированного сквера на площади Коммунаров, там уже оборудована новая площадка.

В городском транспортном комитете пояснили, что изменения введены для соблюдения требований безопасности. Старая трамвайная остановка базировалась практически на проезжей части, где проходила посадка и высадка пассажиров. Новая будет располагаться в сквере и напротив одноименной остановки «Дворец молодежи» с движением трамваем в обратном направлении.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.03.18

Екатеринбург обсуждает ракеты в послании президента федеральному собранию (ВИДЕО). / Хозяева собак, загрызших девочку в Пальмино, заплатят ее семье два миллиона. / Два мальчика из Нижнего Тагила ушли из дома и провели ночь в подъезде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»