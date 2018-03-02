Спасатели нашли потерявшегося туриста на перевале Дятлова

Сотрудники МЧС обнаружили пропавшего екатеринбуржца, отправившегося в одиночный поход на перевал Дятлова. Спасатели нашли его сегодня в полдень в 25 километрах от Базы Ильича. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное. Вместе с ним спасатели возвращаются обратно, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, мужчину начали искать после того, как он не вернулся вовремя из экспедиции и не вышел на связь со своей семьей. После начала поисковой операции МЧС на пропавшего туриста наткнулась группа добровольцев, но от эвакуации тот отказался. Спасатели обследовали территорию перевала Дятлова с воздуха, а также прочесывая склоны на снегоходах. Всего в операции участвовали 15 человек, сотрудники Ивдельского поисково-спасательного отряда и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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