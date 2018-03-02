На ЕКАДе КамАЗ влетел в грузовик, стоявший в пробке из-за ДТП (ФОТО)

Сегодня утром на ЕКАДе столкнулись два грузовика, водитель одного из них с травмами попал в больницу. Несколькими часами ранее в этом же районе случилось другое серьезное ДТП, один человек погиб и четверо попали в больницу.

Фото УГИБДД по Екатеринбургу

«В 10:15 на 52 км ЕКАДа произошла авария, водитель КамАЗа совершил наезд на находившийся впереди грузовой автомобиль Renault, который стоял в пробке из-за ДТП, произошедшего на 48 км ЕКАДа», – сообщил заместитель начальника ГИБДД Екатеринбурга Михаил Медведев. В аварии пострадал водитель КамАЗа, его отправили в 23-ю горбольницу.

Жуткая авария на 48 км ЕКАДа произошла сегодня около 7 часов утра. Водитель «Рено Логан» ехал от Серовского тракта в сторону Пермского тракта, он пошел на обгон, не убедившись в безопасности и в итоге врезался во встречный «УАЗ Патриот».

Фото службы спасения «Сова»

Внедорожник отбросило на дорожное ограждение. А после, когда на дороге еще стояли попавшие в эту аварию автомобили, в них врезалась грузопассажирская «газель». В ДТП погиб водитель «Рено», мужчин 1977 года рождения. Три пассажира этой легковушки и пассажир УАЗа госпитализированы.

Добавим, проезд по ЕКАДу на этом участке затруднен до сих пор.

Екатеринбург, служба информации

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