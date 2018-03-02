В Нижнем Тагиле будут судить убийцу, угонявшего машины изготовителя огнестрельных самопалов

В Нижнем Тагиле передано в суд дело серийного преступника.

Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, 25 июля 2017 года обвиняемый, будучи пьяным, находясь в одной из комнат дома по улице Юности в Нижнем Тагиле, убил знакомого 1976 года рождения. Убийца, при двух свидетелях, похитил принадлежащие погибшему мужчине три смартфона общей стоимостью 13 тысяч рублей.

В тот же день обвиняемый, воспользовавшись ключами, взятыми в комнате, в которой было совершено убийство, угнал машину еще одного своего знакомого. Преступник доехал до Салдинского тракта, где бросил автомобиль и скрылся.

В дальнейшем обвиняемый похитил из гаражного бокса на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле гладкоствольное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом – переделкой «газового» пистолета модели Иж-76. Оружие до момента его кражи незаконно хранилось еще у одного знакомого мужчины.

Во время этой криминальной эпопеи, с 25 июля по 12 августа 2017 года, злоумышленник совершил последнее преступление – он спрятал в смотровую яму гаражного бокса на Ленинградском ранее похищенное им огнестрельное оружие. На данный момент дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 02.03.18

Жители Заречного отказались от голодовки, но не от пикетов. / Лемур, большая кошка, филин и пресмыкающееся: в зоопарке выбирают главную красотку года (ФОТО). / Телеканал «Франс24» нашел вербовщика в Сирию в Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»