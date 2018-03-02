В Екатеринбурге в аварию попала машина скорой помощи (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Восточной случилось ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Как сообщает сообщество «Инцидент.Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», скорая столкнулась с автомобилем Volvo. Подробности аварии не сообщаются.

Стоит отметить, что на этой неделе несколько дней шел снегопад, из-за которого ситуация на дорогах крайне осложнилась при том, что городские власти не проявили должного рвения по уборке улиц.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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