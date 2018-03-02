Глава минздрава РФ поддержала свердловскую программу установки уличных дефибрилляторов

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поддержала идею оснстить дефибрилляторами общественные места – станции метро, стадионы, аэропорты, вокзалы. Программа была разработана в Свердловской области и сегодня ее презентовали главе Минздрава во время рабочего визита в Екатеринбург.

«Мы сегодня видели новые приборы – достаточно простые дефибрилляторы, которыми сможет воспользоваться любой человек. Сам аппарат объясняет, что и как делать в том случае, если у кого-то на ваших глазах произошла внезапная остановка сердца. Если тут же не помочь человеку, то через три минуты даже скорая не поможет. Самое интересное, что эти приборы работают только тогда, когда надо. Если у человека есть собственное сердцебиение, оно не собьётся», – прокомментировала Вероника Скворцова.

Сегодня первая партия аппаратов поступила в Уральский кардиологический институт. Медучреждение направит кардиоустройства на оснащение мест массового пребывания людей в Екатеринбурге – аэропорт «Кольцово», кинотеатры, автотранспорт ГИБДД, скорой помощи и пожарной охраны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.18

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