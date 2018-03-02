В Академическом районе заложили первый камень будущего здания НИИ ОММ (ВИДЕО)

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня заложили первый камень в основание нового здания НИИ Охраны материнства и младенчества. Торжественная церемония прошла в планировочном квадрате Академического района, где в будущем появится медицинский кластер. Несмотря на холод, на встречу с федеральным министром пришли несколько десятков человек – сотрудники института и врачи. Многие пришли с плакатами, и даже успели вручить высокопоставленной гостье букет цветов.

Вероника Скворцова отметила, что в прошлом году НИИ ОММ отметил свое 140-летие, и до сих пор остается флагманом отечественного здравоохранения. «Это единственный центр в стране, где проводится хирургическое внутриутробное лечение и коррекция пороков развития плода. Немногие клиники мира обладают подобными технологиями. И результаты наших врачей – одни из лучших в мире», – заявила министр.

В прошлом году врачи НИИ ОММ приняли более трех тысяч родов, оказав помощь 13,7 тысячи пациенток из группы риска. Но даже при хорошем техническом оснащении и высокой квалификации медицинского персонала, само здание института в центре Екатеринбурга уже не соответствует современным требованиям. Новый высокотехнологичный комплекс появится в Академическом районе. Его общая площадь составит 35 тысяч квадратных метров. Рядом будет создана инфраструктура для обучения студентов-медиков и научных исследований, жилье для врачей и их семей.

Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. В нем участвуют федеральные и областные власти, а также компании «КОРТРОС» и «Т Плюс». На церемонии закладки также присутствовал член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, который поздравил сотрудников института зажигательной речью и отметил личную заинтересованность властей в реализации столь масштабного проекта.

Закладка камня

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 02.03.18

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