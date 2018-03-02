Коммунальщики-экстремалы упражняются на крыше мэрии – ВИДЕО

Жители Екатеринбурга сегодня могли наблюдать удивительный пример бесстрашия сотрудников коммунальных служб. Два работника в вечернее время счищали снег с крыши администрации города без какой-либо страховки. Первый орудовал лопатой за бордюром, второй понаблюдав за процессом несколько минут, решил все-таки сходить за страховкой для коллеги.

Страховкой оказался трос, которым он обвязал чистильщика за пояс. Если бы рабочий поскользнулся, коллега едва ли спас его от падения с высоты пятого этажа. Но такое развитие событие экстремальные уборщики, кажется, не просчитали.

Коммунальщики-экстремалы

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.03.18

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