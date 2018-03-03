Сквер в центре Екатеринбурга назвали в честь основателя Уральской архитектурной академии

Сквер рядом со зданием Управления Свердловской железной дороги и парк на Юго-Западе города получили новые имена. Распоряжение об этом подписал сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сквер, расположенный в границах улиц Челюскинцев – Гражданской – Печерской, назван в честь архитектора Константина Бабыкина. Этот специалист работал в городе в начале и середине XX века: построил гимнастический зал для мужской гимназии (нынешней гимназии № 9), второе здание вокзала, а также принимал участие в возведении главного корпуса УПИ (ныне УрФУ) на улице Мира. Кроме того, Бабыкин проектировал здания Управления СвЖД, Дворца культуры железнодорожников, старого Пассажа, Театра оперы и балета и УНИХИМа и вошел в историю города как основатель Уральской архитектурной академии. Осенью прошлого года в сквере был установлен памятник архитектору по инициативе РЖД.

Парк в периметре улиц Академика Бардина – Амундсена – проезда Решетникова получил имя руководителя Ленинского района Свердловска в 80-х годах Константина Архипова. При его участии в городе было построено 12 детсадов и 14 школ, появились цирк и Музей изобразительных искусств.

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

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