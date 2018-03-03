В Екатеринбурге сегодня открывается кинофестиваль «Человек труда»

Сегодня на площадке Свердловской киностудии стартует кинофестиваль «Человек труда». Торжественная церемония открытия начнется в 19:30 – по красной дорожке пройдут участники, жюри и эксперты кинофорума.

В этом году организаторы пригласили множество звезд российского кино. Среди них продюсер и режиссер Алексей Петрухин, кинорежиссер и народный артист РФ Владимир Хотиненко, режиссер-документалист, профессор ВГИК Сергей Мирошниченко. Фестиваль также посетят главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, председатель Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин, продюсер фильмов «Любовь-Морковь», «Гуляй Вася», «Невидимки», «Стальная бабочка» и других Александр Котелевский, известные актеры и блогеры.

В шорт-лист кинофестиваля вошло 53 проекта с разных уголков России, а также из Казахстана, США, Индии, республик Молдова и Беларусь. Жюри выберет победителей в четырех форматах: игровые и неигровые фильмы, телепрограммы и интернет-проекты. Все представленные на конкурс работы посвящены теме труда и профессионализма. Награждение победителей состоится 6 марта.

Кроме того, в рамках фестиваля «Человек труда» запланирована деловая программа: 4 марта состоится круглый стол «Развитие региональных киносообществ», 5 марта – обсуждение темы «Кинопедагогика в семье и школе». Также пройдет Всероссийский питчинг дебютантов, на котором молодые авторы презентуют свои проекты, и деловая программа форсайт-форума «Кинохакатон 2018».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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