В Екатеринбурге разыскивают кассира банка, похитившую 11 миллионов рублей

Полиция объявила в розыск кассира одного из банков Туринска, которая подозревается в хищении 11 миллионов рублей. В четверг, 1 марта, женщина отпросилась с работы и пропала, как выяснилось позже, она взяла билет на автобус до Екатеринбурга. После этого в банке провели ревизию и недосчитались крупной суммы денег. «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Подозреваемая разыскивается. На установление ее местонахождения ориентированы все наряды полиции», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых.

Сейчас сыщики проверяют знакомых и родственников женщины.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.03.18

В Екатеринбурге сегодня открывается кинофестиваль «Человек труда». / Развал Союза, «мирные» ракеты, чистки в Дагестане и лукавство в Челябинске: о чем говорил президент с журналистами (ВИДЕО). / «Путин, приезжай! Буржуи оборзели»: жители Заречного вышли на пикет в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»