В Екатеринбурге отставной военный подал в суд на священника за сравнение Ленина и Гитлера

Руководитель Союза общественных организаций ветеранов военной службы и силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» Николай Рябчевский подал в суд на протоирея Евгения Попиченко, настоятеля Собора в честь успения пресвятой Богородицы. Полковника в отставке возмутили слова священника, когда тот отвечал на вопрос о переименовании городов и улиц, названных в честь советских деятелей в эфире телеканала «Союз».

«А почему бы нам не назвать улицу, например, в честь Шамиля Басаева или в честь Геббельса, или в честь Геринга? Это же по сути одно и то же – Ленин и Гитлер: их существо, их ненависть к человечеству, к людям, их «труды», которые причинили столько страданий, горя, крови… Они – как две стороны одной монеты», – сказал представитель церкви. Позже его высказывание было опубликовано в «Православной газете».

Истец утверждает, что такая оценка советского вождя порочит его честь и достоинство, поскольку «вся его сознательная жизнь проходила под благотворным влиянием политики и практики Владимира Ильича Ленина, разработанного им учения о строительстве социализма», сообщает издание «МК-Урал». Свердловский общественник требует, чтобы протоиерей публично извинился перед ним и другими оскорбленными гражданами через «Православную газету» и на телеканале «Союз».

Предварительное рассмотрение иска состоится завтра в Верх-Исетском районном суде. На собеседование с судьей приглашены истец и ответчик.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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