«Автомобилист» упустил победу в первом матче плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» впервые за свою историю выступления в КХЛ начал серию плей-офф на домашнем льду – и проиграл стартовый матч. Встреча с магнитогорским «Металлургом» завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хоккейный матч в воскресенье вечером собрал полные трибуны КРК «Уралец». «Автомобилист» не спасовал перед более именитым соперником и сразу завладел преимуществом в игре. В первом периоде Франсис Паре открыл счет, а во второй двадцатиминутке Анатолий Голышев с передачи того же Паре забил вторую шайбу. Но екатеринбуржцев подвели удаления и эмоции. Игра сопровождалась постоянными стычками между игроками, которые грозили перерасти в массовые драки. В итоге «Металлург» довольно быстро отыграл две шайбы в большинстве, дубль оформил Войтек Вольски. На 53 минуте ворота Якуба Коваржа пробил Сергей Мозякин, и гости повели в счете. В концовке мачта «Автомобилист» попытался отыграться, сняв вратаря, но безуспешно.

Счет в серии плей-офф до 4 побед становится 1:0 в пользу «Металлурга». Завтра «Автомобилист» проведет второй домашний матч с соперниками из Магнитогорска.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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