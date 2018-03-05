В Екатеринбурге ночью сгорел автосервис с машиной (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Московской этой ночью сгорело здание автосервиса и автомобиль ВАЗ-21099.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 3:27. На борьбу с огнем отправили 2 машины и 7 пожарных. Огонь потушить удалось за 11 минут, но автосервис и машина серьезно пострадали. Площадь пожара составила 50 кв. м. Уточняется, что здание сервиса было неэксплуатируемым.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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