К 8 Марта Екатеринбург привезли два «Боинга» цветов из Эквадора, Испании и Кении

В Екатеринбург к Международному женскому дню привезли 160 тонн цветов. Необычные тропические цветы, розы и герберы прибыли из Эквадора, Кении, Колумбии и других стран. Перед доставкой в магазины цветы тщательно проверят.

Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, два Boeing-747 с цветами прибыли в Екатеринбург. 160 тонн роз, хризантем, гербер и тропических растений доставили из самых разных стран. Больше всего цветов прибыло из Эквадора, а также – из Испании, Кении, Колумбии, Италии, Эфиопии. Сейчас цветы проверяют сотрудники Россельхознадзора, после чего безопасные растения отправятся на прилавки.

Всего с конца февраля, когда традиционно увеличивается спрос на цветы, в Екатеринбург привезли уже 460 тонн цветов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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