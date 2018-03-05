В десятиградусный мороз улицу Расточную залило водой (ВИДЕО)

На улице Расточной на Сортировке произошел настоящий потоп из-за прорыва водовода.

Потоп на Расточной

Как передает корреспондент РИА «Новый День», улицы Расточную и Монтажников залило водой из-за прорыва водопровода. Проезд по ним весьма затруднен – снег превратился в кашу, на месте работает всего одна снегоуборочная машина. Грузовики вязнут, образуются пробки. Как сообщили на месте рабочие МУП «Водоканал», ситуация сложилась из-за прорыва водовода на улице Ангарской. Сейчас водоснабжение здесь перекрыто.

На самом предприятии сообщили, что авария произошла на водоводе диаметром 200 мм – информация об этом была получена в 7 часов утра. Точное количество домов, отключенных от водоснабжения, на предприятии пока назвать затрудняются. Ожидается, что ремонтные работы закончатся в течение рабочего дня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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