«Бритвочкой вжик, и все», – главный архивист области пожаловался на охотников за автографами

В Свердловской области пока остаётся нерешённой проблема воровства ценных документов из государственного архива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель регионального управления архивами Александр Капустин. Говоря о механизме работы посетителей в читальном зале, он сообщил, что сотрудникам архива приходится каждый раз, принимая архивное дело от читателя, полностью перелистывать его. «Потому что тащат. Многие документы имеют коллекционную стоимость. Сколько, по-вашему может стоить автограф Кутузова? Или императора Наполеона III? Это же очень быстро, вжик бритвочкой по листу, лист в сумку – и все», – поделился Капустин.

Другая проблема – неосторожное обращение читателей с документами. Сильнее всего изнашиваются метрические книги, так как именно их чаще всего спрашивают посетители, стремясь разузнать что-то о своих предках. «Некоторые книги превратились в хлам. Слишком уж активно они используются. Представьте, если тысячу раз страницу перевернуть, что от неё останется», – посетовал архивист.

Решением проблемы могло бы стать цифрование всех архивных документов. Эта работа идёт, но не такими темпами, как хотелось бы архивистам. Проблема – в финансировании. Например, в Тюменской области, чтобы оцифровать только 4 процента архива, пришлось потратить 250 млн рублей. «Когда-нибудь мы все оцифруем, и оригиналы навсегда запрём под замок. Но если пытаться сделать это быстро, то мы отечество без штанов оставим», – резюмировал Капустин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

В десятиградусный мороз улицу Расточную залило водой (ВИДЕО). / Полиция ищет обманутых дольщиков ЖК «Новый Уктус». / Днем тишина, ночью – гремит техника: жители центра жалуются на шум на стройке штаб-квартиры РМК (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»