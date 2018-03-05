Застройщики ЖК «Западный» получили 15 лет колонии на двоих за мошенничество (ФОТО)

Верх-Исетский районный суд вынес обвинительный приговор руководителям строительной компании ООО «ВВК», укравшим десятки миллионов рублей у пайщиков ЖК «Западный». Директор фирмы Евгений Белоусов получил 9 лет колонии строгого режима, его заместитель Константин Мартенс – шесть лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Компания «ВВК» выступала генеральным подрядчиком строительства жилого комплекса в квартале Институтская – Барклая – Тимофеева-Ресовского – Серафимы Дерябиной. Возведение домов началось в октябре 2013 года, но работы затянулись и полностью остановились в апреле 2015 года. Через месяц Белоусов ликвидировал организацию. До этого он успел продать гражданам более полутора десятка квартир общей стоимостью свыше 40 миллионов рублей.

С потенциальными покупателями были заключены предварительные договоры с обязательством по передаче в будущем права требования пая в виде квартир в ЖК «Западный». Но, по версии следствия, Белоусов и Мартенс не намеревались выполнять свои обязательства по договору генподряда и не имели реальной возможности предоставить клиентам в собственность квартиры. Вырученные деньги в кассу компании они не оприходовали и квартиры покупателям не передавали. При этом в январе 2015 года директор фирмы создал одноименную организацию и продолжил обманывать граждан, незаконно продавая квартиры от имени «нового» ООО «ВВК». Вырученные деньги обвиняемый тратил на личные нужды.

Евгению Белоусову и Константину Мартенсу инкриминировано преступление по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Приговор суда был вынесен сегодня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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