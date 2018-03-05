На Урале зафиксирован всплеск смертности от нового наркотика

Свердловские полицейские отчитались о борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2017 году. «Этот год был переломным, потому что после реорганизации в 2016 году наше управление проходило стадию становления, и в 2017-м мы уже в полной силе и укомплектованные приступили к борьбе», – пояснил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге замначальника управления наркоконтроля ГУ МВД РФ по Свердловской области Евгений Рагозин.

Он уточнил, что за прошлый год в Свердловской области было зарегистрировано 6656 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что больше, чем в предыдущем году, на 8-9%. Наркополицейские изъяли более 120 кг «веществ». Однако беспроблемным г-н Рагозин прошлый год не назвал. «Было привлечено к ответственности на 10% больше несовершеннолетних, этот тренд мы видим: неправильно, что молодежь втягивается в сбыт и потребление», – отметил он.

Также полицейский рассказал, что в прошлом году «был всплеск смертности с появлением нового наркотика». «Вместе с ФСБ мы канал поставки на территорию Свердловской области ликвидировали, организаторы привлечены к уголовной ответственности», – добавил Евгений Рагозин.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

Застройщики ЖК «Западный» получили 15 лет колонии на двоих за мошенничество (ФОТО). / «Бритвочкой вжик, и все», – главный архивист области пожаловался на охотников за автографами. / В десятиградусный мороз улицу Расточную залило водой (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»