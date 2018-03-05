Екатеринбуржцев заставят бросить курить ради ЧМ

В Екатеринбурге ради чемпионата мира по футболу, который пройдет уже совсем скоро, в июне этого года, проведут акцию по профилактике табакокурения. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга Юлия Касимова. По ее словам, число курильщиков, которые в итоге отказываются от пагубной привычки, и без того снижается. Как именно мэрия города планирует агитировать уральцев и тем более гостей города, среди которых будут традиционно курящие нации, отказаться от сигарет, не уточняется.

Напомним, ранее власти сообщали, что «зоны проведения мирового первенства по футболу 2018 в Екатеринбурге могут сделать свободными от курения». «Власти Екатеринбурга совместно с оргкомитетом и активистами ЗОЖ сделают все необходимое, чтобы большой футбольный праздник в столице Урала не был окутан табачным дымом и все мероприятия мундиаля послужили созданию и укреплению в городе несовместимой с вредными привычками и зависимостями здоровой и гостеприимной среды», – ранее сообщали в пресс-службе ратуши.

Екатеринбург, служба информации

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