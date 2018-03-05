Уральцы стали чаще пробовать наркотики

Жители Свердловской области стали чаще пробовать наркотики. «Мы зафиксировали в 2017 году увеличение числа лиц, которые были взяты под наблюдение психиатров-наркологов впервые в жизни. Это называется «первичная заболеваемость» – 16,2 на 100 тысяч человек населения. В 2016-м тех, кто попробовал впервые, было на 8,7% меньше», – рассказал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Впрочем, по его словам, есть и хорошие данные – по итогам 2017 года число наблюдающихся у психиатров-наркологов сократилось на 12,9%. Лечение в стационаре получили 1839 человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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