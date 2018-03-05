Свердловская полиция накануне и в день выборов будет оформлять паспорта по особому графику

Свердловская полиция изменит график работы паспортных столов 17 и 18 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых. По его данным, с 8 по 11 марта 2018 года прием документов на оформление паспорта гражданина Российской Федерации и прием документов для постановки на регистрационный учет будет осуществляться с 09:00 до 18:00.

«17 и 18 марта прием граждан Российской Федерации по вопросам, связанным с документированием и осуществлением регистрационного учета, а также выдачи оформленных документов, необходимых для участия в выборах, будет осуществляться с 08:00 до 20:00. В случае невозможности получения паспорта предусмотрена выдача временных удостоверений личности», – резюмировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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