Житель Невьянска медленно убивал овчарку, чтобы ее съесть

Жителя Невьянска будут судить за жестокое обращение с животными. Он решил убить собаку, чтобы ее съесть, – причем животное умирало медленно и в мучениях.

Идея убить и съесть собаку 32-летнему жителю Невьянска пришла в голову в декабре прошлого года. Мужчина выпивал с приятелем, когда заметил пробегавшую мимо среднеазиатскую овчарку по кличке Тайсон. Мужчина взял в руки колун и трижды ударил им собаку по голове. Пес еще был жив, когда живодер начал резать ему шею. Собака долго мучилась, умерла не сразу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчину будут судить по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из корыстных побуждений, с применением садистских методов». Подозреваемый вину признал полностью. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Наказание за такое жестокое преступление – до 1 года исправительных работ либо ограничение свободы на срок до 1 года.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 05.03.18

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