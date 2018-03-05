В Тавде Божья Воля с собакой поймали налетчиков на магазин

В Тавде неизвестные вытащили из магазина тележку с продуктами. Раскрыть преступление смогли сотрудник ГУФСИН по фамилии Божья Воля и овчарка.

Сегодня ночью в дежурную часть МО МВД России «Тавдинский» позвонили из диспетчерской службы «Охрана» с сообщением о том, что в одном из магазинов сработала сигнализация. Как оказалось, неизвестный проник внутрь, разбив окно, и вытащил тележку с продуктами. Полицейские попросили помочь с розыском преступников сотрудников ГУФСИН. К месту кражи отправился старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны ИК-19 старшина внутренней службы Владимир Божья Воля с собакой по кличке Дик. Немецкая овчарка взяла след и привела кинолога к жилому дому, подозреваемых задержали.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что собаку и кинолога поощрят. Владимир Божья Воля работает в службе исполнения наказаний шесть лет.

Тавда, служба информации

Тавда. Другие новости 05.03.18

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