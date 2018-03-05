В заброшенной шахте Североуральска пропали трое мужчин (ФОТО)

В Североуральске развернута поисково-спасательная операция в одной из заброшенных шахт бокситового рудника. По данным регионального управления МЧС, 3 марта в шахту несанкционированно спустились трое мужчин и до сих пор не вернулись.

Сегодня в администрации Североуральского городского округа была созвана комиссия по ЧС для обсуждения поисковых работ. На место происшествия выехали 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника. Они спустились в шахту и начали обследовать горные выработки протяженностью три километра. В поисках также участвует оперативная группа МЧС, предприятие оказывает спасателям всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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