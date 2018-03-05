«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф с «Магниткой»

«Автомобилист» добился победы над магнитогорским «Металлургом» во втором домашнем матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча команд в Екатеринбурге в понедельник вечером завершилась со счетом 2:1. Общий счет в серии плей-офф стал 1-1, передает корреспондент РИА «Новый День».

Несмотря на то, что магнитогорцы начали матч более активно, игра развивалась по вчерашнему сценарию. «Автомобилист» открыл счет на 13 минуте голом Александра Кучерявенко, и в концовке первого периода получил почти 7-минутное большинство из-за двух удалений соперника. Воспользоваться этим шансом хозяевам не удалось, но сразу после перерыва Егор Миловзоров уже в равенстве забил вторую шайбу. На экваторе матча «Металлург» сократил отставание благодаря голу Дениса Платонова. После этого екатеринбуржцы «сели» в оборону и сумели удержать победный счет.

«Игра сегодня складывалась также, как вчера по счету. Единственное, что сумели выстоять в третьем периоде, хотя противник много атаковал, душил нас, но молодцы все ребята, – подвел итоги на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

На выездные матчи в Магнитогорске, которые состоятся 7 и 8 марта, екатеринбургские хоккеисты отправляются в хорошем настроении. Команда гарантировала своим болельщикам, как минимум, еще одну игру плей-офф на домашнем льду.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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