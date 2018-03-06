В Березовском осудили водителя, по чьей вине погибла женщина у киоска

В Березовском вынесен приговор по делу о ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Ее насмерть раздавило машиной, в которую врезался пьяный водитель.

Березовский городской суд признал виновным в преступлении ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в состоянии алкогольного опьянения» 33-летнего Виталия Пантуева. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Пантуев сел за руль автомобиля «Нисан Х-трейл», будучи пьяным и лишенным прав. Машина принадлежит его отцу, который уехал из города и попросил сына отремонтировать магнитолу, но разрешения на вождение не давал. Виталий Пантуев не был вписан в полис.

На одной из улиц Березовского пьяный лихач пошел на обгон по встречной полосе на скорости более 85 км/ч, потерял управление и влетел в припаркованный на обочине автомобиль «Сузуки Гранд Витара». «Сузуки» от удара отлетел на хлебный киоск, у которого стояла покупательница. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Водителя «Ниссана» осудили на 3 года 6 месяцев, отбывать наказание он будет в колонии-поселении, ему на три года запрещено заниматься работой, связанной с управлением автомобилем. Семье женщины он заплатит 400 тысяч. Приговор не вступил в законную силу.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 06.03.18

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