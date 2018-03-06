Свердловская область получит субсидии на детские поликлиники и ФАПы

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документы, касающиеся распределения средств регионам на медицинскую помощь. Речь идет о закупке мобильных ФАПов для небольших населенных пунктов и модернизации детских поликлиник.

Средства на обе цели выделяются из резервного фонда. Согласно первому распоряжению, регионам в течение трех лет будет направлено 30 млрд рублей на «развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций». В 2018 году распределяется 10 млрд рублей, Свердловская область из этой суммы получит 236, 4 млн рублей.

Второе распоряжение касается средств, которые должны пойти на модульные конструкции амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Их будут покупать для небольших населенных пунктов, где нет ФАПов и которые находятся на расстоянии более 6 км от ближайшей медорганизации. 2,2 млрд рублей потратят на деревни, где проживает до 100 человек, 1,23 млрд – на села и поселки с населением до 2000 человек. На крайне малочисленные населенные пункты Свердловская область получит 25,5 млн рублей. На покупку ФАПов для прочих поселений – 55,7 млн рублей.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 06.03.18

Теперь официально: в «РСГ-Академическое» – новый генеральный директор. / «Ведомости» рассказали, зачем Путин едет в Нижний Тагил. / В Березовском осудили водителя, по чьей вине погибла женщина у киоска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»