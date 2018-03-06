Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 90 тысяч за падение на нечищенном тротуаре

Пенсионерка из Екатеринбурга заставила нерадивого коммунальщика оплатить ее лечение после падения на скользком тротуаре. Предприниматель в суде пытался доказать, что виноват не он, а погода и возраст пострадавшей.

В Свердловском облсуде закончилось разбирательство истории, произошедшей еще в ноябре 2016 года. Пенсионерка шла по тротуару на улице Уральской и в районе дома 70/2 она поскользнулась и упала. Женщина получила несколько тяжелых переломов, лежала в больнице, на восстановление ей потребовалось около двух месяцев. Поправив здоровье, она подала в Кировский районный суд иск к администрации Кировского района города и индивидуальному предпринимателю Ведерникову Алексею Юрьевичу, с которым на тот момент был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию дорог, тротуаров. Кировский суд требования женщины удовлетворил частично: обязал предпринимателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, расходы на лечение (4621 руб.), расходы по оплате юридических услуг (15 тысяч) – всего 89 621 рубль.

Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию в Свердловский облсуд. Как рассказали в пресс-службе суда, предприниматель апеллировал к тому, что «обязанности по содержанию тротуаров были исполнены надлежащим образом, а наледь образовалась вследствие понижения температуры воздуха». Заодно в исковом заявлении он указал на возраст женщины – якобы в силу преклонного возраста она могла упасть вне зависимости от состояния тротуара. В суде удалось доказать, что есть причинно-следственная связь между падением и халтурной уборкой тротуара. К тому же, по правилам городского благоустройства, зимой во время снегопадов тротуары должны посыпать реагентами или песком в течение 2 часов с начала снегопада. Предпринимателю изменить решение суда не удалось, апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.03.18

Собираются сотни людей: в Екатеринбурге прощаются с Евгением Липовичем (ФОТО). / В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против иностранца за пьяный дебош в самолете. / Свердловская область получит субсидии на детские поликлиники и ФАПы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»