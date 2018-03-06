Екатеринбуржцы задолжали 5,2 миллиарда рублей за коммуналку. Люди в шоке от сумм за отопление

С начала 2018 года долг жителей Екатеринбурга по коммунальным платежам вырос на 400 миллионов рублей. Об этом сообщил замглавы городской администрации Владимир Гейко в эфире программы «Открытая студия».

Чиновник отметил, что в конце 2017 года сумма задолженности по ЖКХ составляла 4,8 миллиарда рублей, при этом собираемость платежей была довольно высокой – 98,5%. Но за январь и февраль сборы снизились до 80%, в итоге долг увеличился до 5,2 миллиарда рублей.

«Знаю, что существуют проблемные вопросы между жителями и управляющими компаниями по начислению платежей. С этим необходимо разбираться. У нас есть департамент жилищного и строительного надзора, который контролирует начисление платы. При необходимости рекомендую горожанам туда обращаться», – отметил Владимир Гейко.

Также вице-мэр пояснил, почему горожане стали получать квитанции с огромными суммами за отопление. «Порядок начисления за отопление изменился больше года назад. Сейчас в тех домах, где есть приборы учета тепловой энергии, управляющие компании должны проводить начисления ежемесячно. Поэтому в зависимости от погодных условий платежи могут меняться. Напомню, что ноябрь и декабрь были относительно теплыми, а в январе было холодно, поэтому и начисление за отопление выросло», – добавил Гейко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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