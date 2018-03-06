На Режевском тракте ВАЗ влетел под лесовоз на встречке, водитель и пассажир погибли на месте (ФОТО)

Сегодня на Режевском тракте произошла страшная авария: ВАЗ 2110 на встречной полосе въехал под колеса лесовоза. Половину легковушки буквально «снесло» прицепом с бревнами. Водитель и пассажир «десятки» погибли на месте аварии.

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 10 часов, на 23 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с лесовозом «Скания». В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, у «десятки» буквально снесло половину автомобиля – с водительской стороны. Шансов выжить у водителя почти не было. В Госавтоинспекции предполагают, что за рулем находился неопытный водитель, так как на автомобиле имеется соответствующая наклейка.

«На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Уже установлено, что лесовоз двигался в сторону Режа со стороны Екатеринбурга, а легковой автомобиль двигался во встречном направлении. После столкновения ВАЗ развернуло на дороге на 180 градусов», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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