Приезд Путина скорректировал церемонию закрытия кинофестиваля «Человек труда»

Сегодняшний визит в Свердловскую область президента Владимира Путина внёс свои коррективы в церемонию закрытия фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», из-за визита главы государства полпред президента Игорь Холманских не смог лично вручить «золотые рукавицы» всем победителям конкурса программы и уехал немного раньше. Церемонию награждения продолжили профессор, доктор культурологии Наталья Кириллова и директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов.

Перед началом церемонии награждения полпред президента, члены жюри и организаторы конкурса обсудили его итоги. По словам полпреда, фестиваль показал возросший престиж рабочих профессий, дал новый импульс развитию российского кино. «Наглядность и образность кино незаменимы в образовательном процессе», – подчеркнул Игорь Холманских.

Добавим, что в фестивале приняли участие представители 42 регионов России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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