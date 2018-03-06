Игорь Холманских и Владимир Хотиненко подвели итоги кинофестиваля «Человек труда» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня состоялось награждение победителей конкурсной программы фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на церемонии награждения выступили полпред президента в УрФО Игорь Холманских и известный кинорежиссер, председатель жюри Владимир Хотиненко.

По словам полпреда, в последние годы активно идет возрождение престижа труда, растет уважение к людям рабочих профессий, желание молодых людей работать на производстве. Поэтому так велика значимость кинофестиваля «Человек труда». «Наглядность и образность кино незаменимы в образовательном процессе. Но без современной инфраструктуры и профессиональных кадров российское кино не удержит завоеванные позиции. Отечественное кино окрепло, но надо поддерживать его и дальше», – заявил полпред. Владимир Хотиненко подчеркнул, что ехал на фестиваль «с легкой тревогой». «В современных условиях сложно сформировать программу с темой «Человек труда»: казалось бы, не современно. Возможно, новое – хорошо забыто старое. То, что я здесь увидел, приятно удивило и порадовало меня. Огромное количество ребят из регионов. Много молодых людей не просто с горящим взором и идеями, а с желанием и умением делать… Ехал с тревогой, а уеду с безусловной надеждой. Непросто было распределить призы – есть, из чего выбирать. Я обрел надежду», – сказал Хотиненко.

В фестивале приняли участие творческие команды более чем из 40 регионов России. Гран-при получил документальный фильм о многодетной матери «Венера», снятый кинематографистами Северной Осетии.

Лучшим игровым фильмом стал «Мой лучший друг», снятый в Москве. Лучшим режиссером – Артур Сухонин за фильм «Колыбель». Награду как лучший актер получила Анна Пескова за фильм «Тест на беременность». За лучший неигровой фильм награжден Андрей Ананин («Американская мечта»). Лучший саундтрек – «Училка», Алексей Петрухин. Лучший интернет-проект – «Ядоверяю.ру», Анна Румянцева.

Добавим, что лично Игорь Холманских вручил две «золотые варежки» в качестве спецпризов. В номинации «Лучший сетевой проект» победила ГК «Росатом» и ее творческий конкурс «Слава созидателям», в номинации «Инженерный вклад в кино» выиграл кинооператор Сергей Астахов, ранее много лет работавший с режиссером Алексеем Балабановым.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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