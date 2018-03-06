Уральский марафонец начал пробежки протеста против отказа выплатить его коллеге премию за призовое место на соревнованиях SAR Comrades (ВИДЕО)

Екатеринбургский бегун Олег Харитонов в знак протеста начал многодневные спринтерские забеги из-за фактического отказа организаторов ультрамарафона SAR Comrades выплатить бегунье Александре Морозовой призовые за второе место в забеге на 90 километров.

Пробежка протеста

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году жительница Екатеринбурга Александра Морозова заняла второе место на самом престижном марафоне в ЮАР Comrades в Дурбане. Однако даже сейчас, спустя девять месяцев, ей до сих пор не выплатили призовую премию – это около миллиона в пересчете на рубли.

Ее тренер Олег Харитонов решил провести своеобразную акцию протеста – он ежедневно бегает около четырех часов с плакатом во всю спину с требованием выплатить премию спортсменке.

Он намерен пробегать каждый день около 40 км по набережной Городского пруда. «Стартовать буду в 9:00 а финишировать в 13:00. Завтра старт в 8:00 и финиш в 14:00. В этот период все, кто тренируется у меня в САШ будут приезжать на тренировки на Плотинку, а те, кто консультируется индивидуально или через ILSS могут всегда присоединиться ко мне или просто поддержать при случае.

Я буду обычным бегуном, как и сотни бегающих по Екатеринбургу и окрестностям, единственное, что будет отличать меня от других, это надпись. Там будет написано: «Comrades marathon 2017 Give the prize money to a Russian girl».

Крупнейший ультрамарафон мира, – продолжает Харитонов, – не желает выплачивать призовые девушке, занявшей второе место в 2017 году, которая тренируется между работой и уходом за больной мамой! Просто я хочу оплатить расходы на юриста, который поможет нам выиграть суд с данной несправедливостью. Кто желает присоединиться, просто может бегать рядом. Вы можете оказать любую поддержку, я буду просто бегать и общаться и никаких акций не планирую.

Так я буду делать до того момента пока нам не вернут призовые или я не соберу достаточную сумму для предстоящих расходов», – заявил тренер Олег Харитонов.

По его словам, к его акции уже приковано внимание Южно-Африканской Республики. По крайней мере, утверждает Харитонов, ему уже предложили бесплатную помощь несколько юристов из ЮАР.

Видеопробежку протеста смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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