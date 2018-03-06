Полицейские поймали беременную рецидивистку, обокравшую хоккеистов из мэрии

Полиция задержала 33-летнюю женщину, которая во время февральской игры в Верхней Пышме обокрала молодежную хоккейную команду мэрии Екатеринбурга. Оказалось, что женщина и раньше привлекалась за аналогичные преступления, а все похищенные телефоны и деньги она уже успела сбыть. Подозреваемая призналась в краже, а поскольку женщина находится на последних месяцах беременности, ее отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, 25 февраля в Ледовой арене Верхней Пышмы у хоккеистов молодежной команды мэрии Екатеринбурга похитили из раздевалки телефоны и деньги. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Тогда же сотрудники спорткомплекса просмотрели записи с камер наблюдения, заметив, что в раздевалку во время игры заходила женщина.

Сегодня полиция Верхней Пышмы нашла подозреваемую в краже. Ей оказалась 33-летняя жительница Екатеринбурга.

«Пока спортсмены находились на льду, в раздевалку зашла неизвестная женщина, которая у двоих человек похитила наличность, еще у пятерых – сотовые. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 200 000 рублей. Задержанной оказалась жительница столицы Среднего Урала по имени Мария 1984 года рождения, ранее неоднократно судимая. Она доставлена в райотдел, где сейчас ее допрашивают», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемая уже созналась в краже. Но похищенные деньги и телефоны уже успела сбыть.

«По данному факту в ОВД Верхней Пышмы возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Учитывая, что подозреваемая находится на последних месяцах беременности, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Работа полиции по поиску похищенного продолжается», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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