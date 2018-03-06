На стрелке Городского пруда запретили строить: там нашли памятник эпохи энеолита

Свердловское управление госохраны объектов культурного наследия утвердило границы территории памятника археологии – «Местонахождение эпохи энеолита» в районе стрелки Городского пруда Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь участка – 22 тысячи 170 кв. м. На нем расположен также объект культурного наследия – спорткомплекс «Динамо».

В документе говорится, что на территории объекта запрещены капитальное строительство, земляные и строительные работы. Разрешены только научно-исследовательские работы, а также работы, необходимые для обеспечения сохранности здания спорткомплекса «Динамо».

Напомним, ранее российские архитекторы и эксперты в области охраны памятников предлагали включить спортивный комплекс «Динамо» в книгу объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с еще тремя памятниками советского конструктивизма. Стадион «Динамо», один из лучших памятников конструктивизма в масштабах страны, был построен в 1934 году по проекту архитектора В. Д. Соколова. Здание, напоминающее по форме корабль, можно назвать самым романтичным из всех конструктивистских зданий города.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.03.18

«И вот опять...» Свердловские эсеры и коммунисты создадут коалицию на выборах в гордуму. / Свердловское заксо начало работать в авральном режиме. Официальная причина – деньги. / Екатеринбургские студенты отметили зарядкой последний отсчет до футбольного чемпионата мира (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»