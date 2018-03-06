Екатеринбургский МУП оштрафован за дикие наценки на продукты для школьных обедов – до 923%

МУП «Комбинат школьного питания» оштрафован прокуратурой за накручивание стоимости продуктов для приготовления ученических обедов. С декабря 2016 года предприятие работало по договору со школой №106. Проверив товарные отчеты комбината за весь учебный год, надзорный орган обнаружил превышение предельно допустимых наценок на закупаемые ингредиенты в десятки раз.

«Наценка на яблоки составила – 92,24 %, на сливу – 132,07 %, на сыр – от 52,1 % до 250,94 %, на огурцы свежие – от 59,72 % до 237,82 %, на зеленый горошек – 58,01 %. При этом на территории Свердловской области установлен предельный размер торговой наценки на продукты питания для школьных обедов – не более 20 %», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

К примеру, по накладной от 20 октября 2016 года комбинат закупил у производителя сливы по 110 рублей за килограмм, и в этот же день на склад школьной столовой поступила слива по сформированной цене 176 рублей за килограмм. Проанализировав меню школьников по выходу порции, прокуратура установила, что фактически стоимость килограмма сливы составила 255,28 рублей вместо 132 рублей (расчет по постановлению РЭК области). Соответственно размер наценки на сливу составил 132,07 % вместо положенных 20 %. Еще дороже школе обошлась кулинария собственного производства, где размер наценки составил от 60,04 % до 923,11 % вместо установленных законом 60%. Самые большая накрутка была на яблоки и сыр.

В результате «Комбинат школьного питания» получил сверхвыручку в размере свыше 169,8 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры эти деньги были возвращены школе, а начальник производственного отдела МУП оштрафован на 50 тысяч рублей. Сейчас наценки на продукты для обедов приведены в соответствие с законом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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