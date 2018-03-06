«Красиво»: Путин одобрил проект умного города с монорельсом над Верх-Исетским прудом

Президент РФ Владимир Путин, посетивший сегодня Свердловскую область, одобрил концепцию «умного города», который будет построен в Екатеринбурге для проведения «Экспо-2025».

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе государства, какие колоссальные преобразования ждет территория в 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда. «Место хорошее», – отметил президент.

По словам губернатора, наследием выставки станет научно-образовательный кластер, где развитие получат информационные технологии, медицина, а также будут внедрены наработки федерального центра поддержки талантливой молодежи «Сириус». «Экспо-2025» он назвал импульсом, который позволит совершить рывок в организации городской жизни. Кроме того, губернатор доложил, что уже начинается разработка инженерно-коммуникационной инфраструктуры площадки. Свои предложения по организации выставки в Екатеринбурге в рамках конкурса готовят ведущие архитектурные бюро из разных уголков мира, чьи идеи смогут оценить члены Международного бюро выставок в ходе инспекционного визита на Урал.

Президент высоко оценил подходы пространственного развития площадки, в том числе по обустройству Верх-Исетского пруда, над гладью которого, по задумке, должна появиться монорельсовая линия. «Красиво», – поделился впечатлениями Владимир Путин.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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