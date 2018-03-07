«Уральские авиалинии» с апреля запускают рейс в северную Италию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с апреля открывает прямые перелеты в Болонью. Рейсы будут выполняться по субботам из Москвы (аэропорт Домодедово), Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары. Билеты на новое направление уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Путешествие в Болонью дает дополнительные возможности отдыха как для тех, кто приехал в отпуск к морю, так и для любителей экскурсий. Прибытие в исторический центр области Эмилия-Романья значительно расширяет границы экскурсионной программы, в которую входят северные регионы Италии с живописными озерами Гарда и Комо, а также знаменитыми альпийскими курортами. Планируя поездку по Италии, можно скомбинировать осмотр культурно-исторических объектов северной части страны с пляжным отдыхом на Адриатическом море. В самой Болонье также достаточно достопримечательностей: хорошо сохранившийся исторический центр города, арочные галереи, самый старый в Европе университет, ворота Галльера, фонтан Нептуна и многое другое.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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