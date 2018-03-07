Путешествие на поезде и новый гардероб: «МегаФон» изучил желания прекрасных дам перед 8 Марта

Аналитики «МегаФона» составили список женских желаний этой весной, изучив мобильную активность миллионов абонентов-дам. В качестве подарка на 8 Марта многие из них по-прежнему предпочитают шопинг. Средний чек предпраздничных покупок с помощью мобильных средств составил больше 1700 рублей.

Также весной потянуло женщин и на путешествия. Причем на поезде – в топ покупок 8 марта, по данным «МегаФона», войдут железнодорожные билеты.

При этом объем мобильного трафика, который выкачивают юзеры в гендерные праздники, одинаков. «Его можно сравнить с отправкой в соцсетях 100 миллионов открыток. В остальном дамы сильнее нагрузят мобильную сеть. Они услышат по телефону и прочитают в сообщениях почти на 700 миллионов больше приятных слов, чем мужчины 23 февраля. Качество связи, скорость интернета и тарифы «Включайся!» для свободного общения готовы выдержать этот шквал признаний», – рассказал директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Екатеринбург, служба информации

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