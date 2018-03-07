Ожидание – реальность: поисковики рассказали, что женщины получат на 8 Марта на самом деле

Аналитики «Яндекса» рассказали, что накануне 8 Марта покупали пользователи интернета на Урале. Набор оказался довольно традиционным. На первом месте – цветы. Девятка же остальных самых часто покупаемых подарков выглядит так: одежда и нижнее белье, товары для дома и дачи, косметика и парфюмерия, сувениры и товары для хобби, смартфоны и гаджеты, товары для спорта и туризма, книги, конфеты, украшения.

«Средний чек за подарки к Международному женскому дню составляет 4000 рублей. Годом ранее он был меньше – 2900 рублей», – рассказали в пресс-службе компании.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.03.18

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