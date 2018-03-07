Около 3500 свердловчан в разных районах остались без электричества из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия привели к точечным нарушениям энергоснабжения в разных районах Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «МРСК Урала», всего без электричества остаются не более 3 500 человек. Аварийно-восстановительные бригады работают в Сысертском, Белоярском, Среднеуральском и Арамильском городских округах, а также в Ревде. Режим повышенной готовности сохранится до стабилизации погодных условий.

Напомним, сегодня утром в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В ближайшее время синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 м/с. Сотрудники МЧС предупреждают население, органы власти, руководителей объектов жизнеобеспечения и экономики о возможных происшествиях. Возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение кровли жилых домов и строений.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.03.18

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