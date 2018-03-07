8 Марта наступает: МЧС перевели в режим повышенной готовности

Свердловское управление МЧС России переведено в режим повышенной готовности в связи с праздничными выходными, посвященными 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Режим продлится до 09:00 12 марта.

«В главном управлении и подразделениях организовано дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий. На территории муниципальных образований организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, проведены проверки наличия резерва оборудования и материалов, необходимых для скорейшего их восстановления в случае выхода из строя при чрезвычайных ситуациях. Под особым контролем сотрудников МЧС и органов местного самоуправления находятся объекты проведения массовых праздников, водоемы и жилой сектор. Усилена разъяснительная работа с населением о соблюдении мер безопасности», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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