Улицу Патриса Лумумбы в Екатеринбурге закроют почти на месяц

Движение транспорта по улице Патриса Лумумбы на участке от улицы Братской до улицы Палисадной будет закрыто в связи с переустройством инженерных сетей в рамках капитального ремонта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, проезд будет закрыт со вторника, 13 марта, по 10 апреля 2018 года.
Дорожные службы установят на границах участка специализированные знаки и указатели.
Автомобилистов призывают заранее выбирать обходные пути. Объехать закрытый участок можно по улице Зенитчиков.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 07.03.18
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