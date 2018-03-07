Танки, шествие, Газманов – в воскресенье в Екатеринбурге пройдут мероприятия, никак не связанные с выборами президента

В Екатеринбурге в воскресенье, 11 марта, отпразднуют с размахом 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса. Начнутся торжественные мероприятия с церемонии возложения цветов к памятнику УДТК. Желающих присоединиться просят прийти «под варежку» к 11:00.

Через полчаса все собравшиеся двинутся колонной к «Космосу». Из-за этого с 11:30 до 12:30 будет ограничено движение всех видов транспорта на улице Свердлова от Челюскинцев до Николая Никонова, на улице Николая Никонова от Свердлова до Царской, на улице Царской от Николая Никонова до Дзержинского, на улице Дзержинского от Царской до здания ККТ.

В 13:00 в «Космосе» пройдет торжественное собрание, посвященное 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, а затем состоится концерт, хедлайнером мероприятия выступит народный артист России Олег Газманов.

Параллельно с этим с полудня до шести часов вечера на площади 1905 года будет проходить выставка военной техники. Там же установят экран, на который будут транслировать концерт Газманова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.03.18

Новый выход со станции «Геологическая» откроется в День города. / Возле «белого дома» ветер сорвал флаг РФ. Флаг Свердловской области устоял (ФОТО). / Центр развития туризма Свердловской области брал на подряды компанию, до этого «кинувшую» заказчиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»